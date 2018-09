Deel dit artikel:













Otten wint eerste finalerace op circuit Hockenheim Otten bovenaan het pdoium (foto: Edwin Otten)

MOTORSPORT - Dion Otten uit Assen heeft een mooi succes geboekt op het circuit van het Duitse Hockenheim. De Drent schreef de eerste finalerace van dit weekend in de IDM Supersport 300-klasse op zijn naam.

Otten won in juli van dit jaar zijn eerste IDM-race. Op het circuit van het Belgische Zolder finishte hij als eerste. Dat gebeurde eveneens tijdens rit nummer één. Op de Duitse Lausitzring werd hij een maand geleden twee keer derde.



Voor Otten kan de overwinning op het circuit van Hockenheim later dit seizoen extra waardevol blijken. Hij maakt namelijk nog kans op de titel in de IDM Supersport 300-klasse.