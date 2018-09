Fit Boys de sterkste in derby tegen BSVV

VOETBAL - Fit Boys heeft de derby tegen BSVV met 2-1 gewonnen. In Beilen was de thuisclub, na een boeiende tweede helft, de sterkste. Stefan Eefting besliste vijf minuten voor tijd de wedstrijd.

Beide ploegen wisten hun eerste competitiewedstrijd niet te winnen. Waar Fit Boys nog een punt wist te pakken bij Avereerst, verloren de gasten hun eerste wedstrijd met 3-4 van Elim.De grootste kans in de eerste twintig minuten was voor de thuisclub, maar het schot van Jonathan Schans teisterde de paal, waarna even later een treffer van Fit Boys, door scheidsrechter Rutgers, wegens buitenspel werd afgekeurd.Terwijl de thuisploeg nog een aantal goede kansen kreeg, wist BSVV niet verder te komen dan een paar afstandsschoten, die door door doelman Remco Reinders onschadelijk werden gemaakt. Gescoord werd er voor rust niet.In een boeiende tweede helft namen de gasten uit Bovensmilde de leiding. Himen Mohammad benutte de eerste grote kans voor BSVV (0-1). Lang kon de ploeg van trainer Alex Visser niet genieten van de voorsprong. Twee minuten na de openingstreffer kreeg de thuisploeg een strafschop na vermoedelijk hands van Angelo Hummel. Invaller Jos Gerding, die even daarvoor een grote kans had gemist, wist wel vanaf 11 meter te scoren (1-1).Na de gelijkmaker golfde het spel op en neer, met kansen aan beide kanten. De wedstrijd leek op een gelijkspel uit te draaien, totdat Eefting, vlak voor tijd, de 2-1 binnenschoot ende wedstrijd besliste.