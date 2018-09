Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Assenaren omarmen verguisde kunsthond Mannes Mannes toen hij werd opgebouwd (foto: RTV Drenthe / Edwin van Stenis) Ontwerp van Mannes, toen nog zwart (ontwerp: Nio en Serafijn)

Mannes. Het kunstwerk dat er eigenlijk niet mocht komen lijkt het bij de Assenaren toch heel goed te doen. De kunsthond wordt veel gefotografeerd en ook z'n kleine evenbeeld wordt regelmatig verkocht bij de plaatselijke VVV.

Geschreven door Jeroen Willems

"Ik vind het een geweldig ding", zegt iemand die net vanaf het station aan komt lopen. Ook anderen zijn enthousiast. "Het is een keer iets nieuws. Iets bijzonders", zegt een jongen. En een meisje verderop: "Echt een leuke decoratie voor Assen, toch?"



Onderhoudsgevoelig

Dat de Assenaren zo blij zijn met de komst van Mannes is best verrassend want zijn komst had heel wat voeten in de aarde. Het college van B&W zette in eerste instantie een streep door het ontwerp omdat de techniek in het beest te onderhoudsgevoelig zou zijn. Ook was er discussie over het ontwerp. De zwarte kleur zou volgens sommigen angst aanjagen.



De raad kwam in opstand. Het ontwerp werd aangepast. De tv-schermen die in de buik van de hond zouden komen zijn bijvoorbeeld geschrapt. Ook de kleur van de hond werd aangepast naar donkerbruin. Mannes gaat wel nog steeds stomen als hij kinderstemmetjes hoort.



Kunstzinnige roltrap

Raadslid Bert Wienen was van het begin af aan tegen de komst van kunsthond Mannes. Toch moet hij toegeven dat hij de hond best mooi vindt staan voor het station van Assen. "Ik vind 'm niet eens echt lelijk. hij is kunstig gemaakt", aldus Wienen.



Toch blijft hij bij zijn standpunt dat de 450.000 euro voor de verschillende kunstwerken rondom het station beter besteed hadden kunnen worden. "Als we dat wat slimmer hadden aangepakt hadden we misschien hele kunstzinnige bankjes kunnen maken. Of misschien de meest kunstzinnige roltrap op een station in Nederland. Dan gebruik je die 450.000 euro ook voor iets waar mensen echt iets aan hebben."



Trouwe lobbes

Het nieuwe college is inmiddels ook helemaal om wat betreft Mannes. "Wij hebben hem omarmd. Wij vinden hem prachtig", zegt wethouder Gea Smith. "Het is gewoon een trouwe lobbes, die wacht tot wij uit andere plaatsen in Nederland weer terug naar Assen komen. Hij wacht ons op."



De hond wordt op dierendag, donderdag 4 oktober, officieel onthuld. De gemeente Assen doopt die dag om tot Mannesdag. Er zijn verschillende activiteiten voor jong en oud. Baasjes kunnen met hun hond op de foto en kinderen kunnen geschminkt worden. Ook is er een luchtkussen en een grote knuffelhond.