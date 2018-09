Cassata #4: Zuipkeet, Brexit en moord op IKON-journalist

Houden we nog wel zicht op jongeren, als disco's sluiten en er steeds meer informele jeugdhonken komen? Verder gaan we in op de vraag of Drenthe iets te duchten heeft van de Brexit. En het neefje van de doodgeschoten IKON-journalist Jan Kuiper vertelt over de impact van de moord en van het goede nieuws dat daarover deze week kwam.

- Kunsthond Mannes wordt binnenkort onthuld in Assen. Harry Cock, vandaag tafelgast, heeft de hond gered.- burgemeester Mieke Damsma van Midden-Drenthe praat mee over informele jeugdhonken en de risico's daarvan.- Vier IKON-journalisten werden in 1982 vermoord in El Salvador. Journalist uit Assen Jan Kuiper was één van hen. Zijn neefje praat mee over de recente gebeurtenissen.- Wat betekent de Brexit voor Drenthe? Gedeputeerde Henk Brink geeft zijn visie.- Harry Cock over kunsthond Mannes. Op 4 oktober, dierendag, wordt het kunstwerk met de reusachtige hond op het station van Assen onthuld.- De actuele kwesties worden besproken door Harry Cock, Erik Ziengs en Jacob Bruintjes. Het klimaatakkoord en de #MeToo-discussie komen aan bod.Marjan KoekoekHarry Cock (bekende fotograaf uit Assen)Mieke Damsma (burgemeester Midden-Drenthe)Johan Niels Kuiper (neefje van de in 1982 vermoorde IKON-journalist Jan Kuiper uit Assen)Henk Brink (gedeputeerde provincie Drenthe)Jacob Bruintjes (voorzitter van de PvdA gewest Drenthe)Erik Ziengs (Tweede Kamerlid VVD)