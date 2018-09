Mantelzorger krijgt door miscommunicatie geen compliment

De gemeente Borger-Odoorn heeft een mantelzorger onterecht geen mantelzorgwaardering gegeven, voorheen bekend als het mantelzorgcompliment. Dit blijkt uit een onderzoek van Radar.

De gemeente gaat hiermee in de fout, want de mantelzorger had volgens de regels wel zo'n mantelzorgwaardering moeten krijgen. Het compliment is een cadeau voor vrijwillige zorg die mantelzorgers geven aan hulpbehoevende naasten en dierbaren.Liesbeth Holman zorgt al jaren voor haar dementerende moeder, die inmiddels in een verzorgingshuis woont. "Ik doe haar administratie, de was, haar nagels en regel dat ze haar boodschapjes krijgt."Voor Holman werd enige tijd geleden een mantelzorgcompliment aangevraagd bij de gemeente Borger-Odoorn waar haar moeder woont, maar het cadeau kwam er niet. De reden: ze woont zelf niet in Borger-Odoorn."Ik woon twaalf kilometer verderop in buurgemeente Emmen en de gemeente vindt dat ik het daarom niet verdien." Ook op haar site zegt de gemeente alleen eigen bewoners te belonen.In de uitzending van Radar op NPO Radio 1 reageert Fleur Kusters van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, op het feit dat Borger-Odoorn alleen eigen inwoners een mantelzorgwaardering geeft. "Dat zou zo niet moeten gaan. Veel ouders wonen niet in dezelfde gemeente als hun kinderen. Die zijn vaak de mantelzorgers", zegt ze.Verantwoordelijk wethouder Albert Trip (D66) in Borger-Odoorn is dat wel met haar eens. "Er is bij ons iets niet goed gegaan en dat gaan we repareren", stelt hij. Volgens de wethouder volgt de gemeente wel de regels, maar staat dat simpelweg verkeerd op de website.Wat de zaak nog complexer maakt is dat volgens de letter van de wet alleen maar geld is gereserveerd voor mantelzorgers die thuis iemand verzorgen (de zogenaamde Wmo-zorg), maar niet voor mensen die iemand helpen en verzorgen die in een verpleeghuis zit (de zogenaamde Wlz-zorg). De eerste groep heeft wel recht op een mantelzorgwaardering, maar de tweede groep niet.Onterecht, stelt Mezzo. "Wij zien geen onderscheid in deze groepen. Mantelzorgers zijn mantelzorgers. Allemaal zijn ze hier meer dan acht uur aan kwijt over een periode die langer is dan drie maanden. Je verwacht dat voor hen ook geld is gereserveerd", reageert Kusters.