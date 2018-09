Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zitmaaiertrek: 'Mijn vriendinnen vinden het cool' Dylan van den Heuvel gebruikt speciale tactieken (foto: RTV Drenthe)

Met je rubber door de blubber, en dan in het klein. In Drogteropslagen gingen ongeveer zestig kinderen los op een zitmaaier. Daar was vandaag namelijk het kampioenschap zitmaaiertrek.

Net als bij een trekkerslep, trekkertrek of tractor pulling komt er een gewicht achter de zitmaaier en proberen de kinderen op een parcours zo ver mogelijk te komen.



Zitmaaiertrektactiek

En dat is nog niet zo eenvoudig als het lijkt! Ervaren deelnemer Dylan van den Heuvel vertelt dat er echte tactieken bij komen kijken: "Je moet zorgen dat je in het goede spoor komt, zodat je zo veel mogelijk grip hebt. Anders ga je slippen."



En hoe hij dat dan doet? "Als de neus niet omhoog komt dan ga ik zo ver mogelijk achterover hangen. En dan leun ik naar links of rechts, om zo een beter spoor te vinden."



Ook deelneemster Anouk Huizink is enthousiast: "Je bedenkt gewoon allemaal trucjes waardoor je beter wordt en verder komt. Dat is super leuk! Mijn vriendinnen vinden het cool."