Huser schiet ACV naar tweede zege

VOETBAL - ACV heeft de tweede overwinning van het seizoen te pakken in de Hoofdklasse B. De Assenaren zegevierden bij Buitenpost: 0-1.

Pascal Huser kroonde zich op Friese bodem tot matchwinner. Hij was op slag van rust trefzeker met een uithaal vanaf twintig meter. Diep in de tweede helft maakte Buitenpost nog wel serieus jacht op de gelijkmaker, maar Ben Wormmeester hield zijn doel schoon."In de eerste helft hadden wij iets meer balbezit dan Buitenpost. We waren echter niet beter", vertelt trainer Fred de Boer. In de eerste helft waren er in totaal maar vier cruciale kansen voor beide clubs. Drie waren voor ACV, slechts een voor de thuisclub. Uit de drie kansen die de Assense club kreeg, werd er een in de 44e minuut afgemaakt.ACV zette niet door in de tweede helft en verzuimde de score te verdubbelen. Buitenpost nam meer risico en dacht in een spannende slotfase nog twee keer te scoren, maar de doelpunten werden afgekeurd wegens buitenspel.ACV neemt met zeven punten uit vier wedstrijden de negende plaats op de ranglijst in. Over een week wacht een thuiswedstrijd tegen Staphorst.