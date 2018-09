HZVV scoort half dozijn, Noordscheschut komt tekort

VOETBAL - De Drentse eersteklassers in het zaterdagvoetbal hebben de tweede speelronde achter de rug. HZVV won in eigen huis met een royale score van Gorecht, Noordscheschut verloor op bezoek bij VV Groningen.

De Hoogeveense club kwam "fantastisch uit de startblokken", stelt trainer Gert van Duinen. Na drie minuten spelen stond het al 2-0 voor de HZVV. Yoran Popovic maakte beide treffers. Niet lang na de bliksemstart van de thuisploeg werd Gorecht sterker. Door een ongelukkige fout in de defensie van HZVV werd het 2-1 door een doelpunt van Wout van der Velde.HZVV kreeg in de eerste helft nog kansen op de 3-1, maar een nieuw doelpunt bleef achterwege. In de 61e minuut was het wel raak voor HZVV via Fabian Stevens. "Daarna was de wedstrijd eigenlijk gespeeld", vertelt Van Duinen. HZVV ging na die treffer succesvol op jacht naar meer goals. Popovic, Millar en Stevens zorgden ervoor dat de wedstrijd met een ruime 6-1 zege beslist werd. Door deze overwinning neemt HZVV de tweede plaats in op de ranglijst. Drachtster Boys neemt met hetzelfde aantal punten de leiding in de 1e klasse E.Bij Noordscheschut was een overwinning niet aan de orde. De Schutters keken tegen een 3-0 achterstand aan tegen Groningen, maar knokten zich wel terug naar 3-2. "De eerste helft van ons was niet goed", geeft trainer Marc van Meel toe. "Maar nadat in de 22e minuut de 1-0 van Groningen viel, waren we voetballend dreigend en creëerden we kansen." Onder meer Leon Vlietstra kwam dicht in de buurt van een goal met een kopkans.Na de thee werd Noordscheschut beter en sterker. Jos Kroezen en Nick Koster kregen kansen, maar het was Groningen dat in de 63e minuut de score verdubbelde. Door simpel balverlies van Noordscheschut viel niet lang daarna de 3-0. "In het team heerst echter een goede inzet en we geven bij Noordscheschut nooit op", vertelt Van Meel. Die inzet werd beloond met een treffer voor de bezoekers. Tom Kamp scoorde.In de 83e minuut kwam Noordscheschut nog verder terug. Kevin Koster maakte de 3-2. "Dan ga je nog ergens in geloven en speel je in de slotfase alles of niets". Het werd uiteindelijk niets, maar ondanks het verlies is Van Meel optimistisch. "We waren vandaag zeker niet de mindere, maar wij moeten als team gewoon hard werken voor de punten. Groningen heeft spelers met meer individuele klasse."Van Meel wacht na twee duels nog op zijn eerste punt met Noordscheschut. Volgende week krijgen de Schutters bezoek van Be Quick Dokkum.