Schitterende goal Ter Voorde bezorgt FC Meppel zege (met video) FC Meppel juicht na de gewedlge winnende treffer van Pim ter Voorde

VOETBAL - Het was niet goed vanmiddag in Meppel, maar de vele kansen en goals maakten alles goed in het duel tussen FC Meppel en De Weide in de 2e klasse J. Het thuispubliek was na afloop het meest tevreden, want Meppel won met 4-3.

Kansen op de beslissing

Toch kreeg de thuisclub genoeg kansen om het duel bij een 2-0 voorsprong (door treffers van Pim ter Voorde en Koen Holtman) en later bij 2-1 (na de tegengoal van Nick Muysson) in het slot te gooien. Twee grote kansen waren er voor Ter Voorde en Jos Fidom knalde van afstand nog op de lat.



Frank Benjamins

De Weide kreeg bij de stand van 2-1 ook twee enorme kansen op de gelijkmaker, maar Frank Benjamins schoot voor rust wild over en in de tweede helft plaatste hij de bal fraai op de paal.



Gelijkmaker De Weide

Een half uur voor tijd viel dan toch de 2-2. Mitchel Nijstad kopte simpel binnen uit een corner. De Weide rook bloed en kreeg via aanvoerder Mitchell Luchtenberg een grote kans op de 2-3, maar de verdediger kopte hopeloos naast.



3-2 en 3-3

Een kwartier voor tijd werd het dan toch 3-2. Een aanval over de rechterkant werd uitstekend binnengekopt door invaller Björn Lefferts, maar dankzij de tweede goal van Muysson leek het duel in 3-3 te eindigen. Leek, want toen moest het gouden moment van Pim ter Voorde nog komen.



