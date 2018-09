Deel dit artikel:













Romantisch moment tijdens British Superbikes voor stel uit Hengelo "Zeg, wil je met me trouwen?" (foto: Kim Stellingwerf) Het antwoord is niet moeilijk te raden (foto: Kim Stellingwerf) Nathalie, Tom en hun dochtertje (foto: Kim Stellingwerf)

Romantiek is niet het eerste dat in je opkomt als je aan de British Superbikes denkt. Ronkende motoren, en de geur van verschroeid rubber op het asfalt.

Toch leek het Nathalie van Geel uit Hengelo een prachtige gelegenheid om haar Tom ten huwelijk te vragen.



Decor van het romantische gebaar was het TT Circuit in Assen. Tijdens de British Superbikes, bovenop het dak van het VIP-complex. "We zaten op de tribune te kijken, nog voor de races. Toen kreeg ik ineens een telefoontje of we naar het VIP-complex wilden komen", zo vertelt de Hengelose. Ze had vooraf het TT Circuit ingeseind over haar plannen.



'Prijs gewonnen'

Met een smoes lokt ze Tom mee. "Ik vertelde hem dat ik een prijs had gewonnen, maar dat hij het mocht doen. Hij kreeg een rondleiding langs de paddock en de pitboxen. In de tussentijd werd ik met ons dochtertje Lynn naar boven gebracht, naar de top van de toren."



Van daaruit ziet Nathalie hoe Tom wordt rondgeleid. Daarna komt hij naar boven op de toren, waar Nathalie en Lynn staan te wachten. "Toen liet het personeel van het TT Circuit ons even alleen, om te genieten van het uitzicht. Daar heb ik hem toen ten huwelijk gevraagd. Tot ik zijn handen vastpakte om de vraag te stellen had hij helemaal niets door!"



Koffie en gebak

Ze ging niet op haar knieën, er was geen ring, maar desondanks was het waarschijnlijk het meest sprookjesachtige moment tijdens de races van dit weekend. Toen Nathalie haar Thom -enigszins verlegen- vroeg: "Zeg, wil je met me trouwen?" kon de liefde van haar leven weinig anders dan met een volmondig ja antwoorden, gevolgd door een verpletterende zoen. "Van het Circuit kregen we nog koffie en gebak. Zo lief, en echt goed geregeld!"



Nathalie en Tom trouwen in juni 2019, in hun woonplaats Hengelo. Maar deze dag in Assen, die gaan ze nooit vergeten.