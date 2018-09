Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Olhaco start seizoen met zege voor eigen publiek Olhaco komt goed uit de startblokken (foto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De volleyballers van Olhaco zijn de Eerste Divisie A met een overwinning begonnen. De manschappen van trainer Dennis Luider waren thuis met 3-1 te sterk voor Orion 2 uit Doetinchem.

Olhaco degradeerde afgelopen seizoen uit de Topdivisie en raakte verschillende spelers kwijt. Met een vrijwel nieuwe ploeg kwamen de Hoogeveners uitstekend voor de dag tegen Orion 2. De eerste set werd met groot verschil gewonnen (25-15) en ook de twee daaropvolgende sets werden een prooi voor Olhaco (25-21 en 25-18). In de vierde set deed Orion 2 nog iets terug (19-25).



Vrouwen Sudosa-Desto winnen weer met 4-0

De vrouwen van Sudosa-Desto hebben na twee competitiewedstrijden nog geen set laten liggen. Voor eigen publiek werd Zwolle 2 met 4-0 aan de kant geschoven. Een week eerder was Sudosa-Desto in de Eerste Divisie met dezelfde cijfers te sterk voor Krekkers. Dankzij die klinkende resultaten voert de formatie uit Assen de ranglijst aan.



Hake Tjoba weer met lege handen

In dezelfde klasse incasseerde Hake Tjoba de tweede nederlaag in evenveel duels. Na het pak slaag bij Rosstars (4-0) eindigde de thuiswedstrijd tegen Dynamo Tubbergen in 2-3. Tjoba won de eerste en vierde set. In de beslissende vijfde set ging de ploeg uit Klazienaveen met 13-15 onderuit.