Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











DOS'46 speelt gelijk in derby tegen medekoploper LDODK DOS'46 deelt de punten (archieffoto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

KORFBAL - DOS'46 heeft de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar in de veldcompetitie afgesloten met een gelijkspel. De derby tegen LDODK eindigde voor eigen publiek in 17-17.

DOS'46 ging na de eerste helft nog aan de leiding (10-8), maar na de pauze verdween die marge. LDODK nam zelfs enkele keren een voorsprong, met als uitschieter een gat van twee punten (11-13). DOS'46 repareerde die schade en kwam, met nog enkele minuten te spelen, op 17-16. Het bleek echter niet voldoende voor de overwinning.



Eerste puntverlies

Voor de equipe uit Nijeveen is de remise het eerste puntverlies van deze competitie. De eerste drie wedstrijden werden gewonnen. Ook de Friese medekoploper had in deze editie van de Ereklasse nog geen fout gemaakt.



Jelmer Jonker was met zeven doelpunten de meest trefzekere speler van DOS'46 tegen LDODK. De ploeg van coach Pascal Zegwaard start de komende weken met de voorbereiding op de zaal.