Tafeltennissers DTK'70 niet door in Europa De tafeltennissers van DTK'70 (foto: RTV Drenthe)

TAFELTENNIS - Het Europese avontuur van Itass DTK'70 in de ETTU Cup blijft beperkt tot de eerste ronde. De landskampioen is na twee groepswedstrijden uitgeschakeld.

DTK'70, oftewel De Treffers uit Klazienaveen, ging in het Franse Villeneuvois twee keer onderuit. In de openingswedstrijd was het Turkse Sarkuysan Spor Kulübü te sterk (2-3). "We begonnen heel zwak en kwamen met 0-2 achter", zegt speler Barry Weijers. "We kwamen nog wel terug tot 2-2, maar in de beslissende vijfde wedstrijd lukte het net niet."



Goede ervaring

In de tweede groepswedstrijd verloor DTK'70 van het Portugese Juncal (1-3). Door die resultaten is de tweede ronde voor de Drentse formatie onbereikbaar geworden. "Het is over en uit", beseft Hendrikus Velzing, voorzitter van de topsportcommissie van DTK'70. "Het was wel een goede ervaring. Het niveau ligt duidelijk hoger dan in de Eredivisie."



Afsluitende wedstrijd

DTK'70 sluit de Europese campagne zondag af met een wedstrijd tegen thuisclub Ping Pong Club Villeneuvois, de sterkste ploeg uit de groep. Hekkensluiter Divapan SC uit Turkije heeft zich na drie nederlagen teruggetrokken. De ETTU Cup is na de Champions League de belangrijkste Europese clubcompetitie.