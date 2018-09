Deel dit artikel:













Hurry-Up kleineert Bevo, nieuweling Sega blinkt uit Het duimpje van uitblinker Sega (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft de eerste zege in de BENE-League te pakken. Uitgerekend Bevo werd het eerste slachtoffer van de Zwartemeerders: 38-26.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Na 7-7 sprintte Hurry-Up bij de opponent uit Panningen, dat ook nog wachtte op de eerste punten, vandaan. Goals van Tiago Azenha en Ronald Suelmann betekenden de 12-7 voorsprong.



Sterke stops

Na rust (17-12) probeerde Bevo iets te doen aan de achterstand. Het was doelman Jan Sega die met een aantal sterke stops een stokje stak voor de intenties van de gasten uit Limburg. Sinds deze zomer staat de gretige Sloveen onder contract in Zwartemeer.



Op swingende wijze zong Hurry-Up de wedstrijd uit. Zo strooide Sven Suton met passjes op cirkelspeler Dragan Vrgoc en was Tommie Falke meermaals succesvol in de omschakeling. Bij 33-23 was het verschil voor het eerst tien goals.



Krukken

Door de zege neemt Hurry-Up afstand van de degradatiezone. Speler/coach Tim Remer zat na een operatie aan zijn knie met krukken aan de kant.