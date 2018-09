SVBO buigt achterstand om en wint met 3-2

VOETBAL - SVBO is van de nul af in de eerste klasse F. Het elftal van trainer Marc Hegeman greep na een 1-2 achterstand de volle buit tegen SWZ Sneek: 3-2.

SVBO was de competitie vorige week begonnen met een nederlaag bij WVV in Winschoten (1-0). SWZ Sneek haalde in de eerste speelronde uit tegen GOMOS (5-1) en dwong daarmee de koppositie in deze klasse af. De Friezen trokken die lijn door tegen SVBO, maar ondanks het veldoverwicht bleven doelpunten geruime tijd uit. Onder meer de lat zat succes van SWZ Sneek in de weg.SVBO bleek efficiënter in het eigen Barger-Oosterveld. De eerste kans van de Drentse equipe leverde na een half uur direct de 0-1 op. Uit een hoekschop scoorde Robin Heijne. Lang kon SVBO niet genieten van die voorsprong. Gerben Visser nam zes minuten later de 1-1 voor zijn rekening.Kort na de hervatting kwam SWZ Sneek voor het eerst aan de leiding. Wederom was Visser de doelpuntenmaker. SVBO maakte na een uur via de rebound uit een vrije trap de 2-2. Tien minuten later verzekerde de thuisploeg zich ook van de volle buit. Opnieuw was Heijne goud waard voor SVBO: 3-2.