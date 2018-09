Deel dit artikel:













FC Emmen treft ODIN'59 thuis in beker FC Emmen treft zaterdag 3e divisionist ODIN'59 in 2e knockoutronde KNVB beker

VOETBAL - FC Emmen treft in de 2e knockoutronde van de KNVB beker ODIN'59. De Drentse club speelt thuis tegen de club die uitkomt in de zaterdag 3e divisie.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 30 oktober, woensdag 31 oktober of donderdag 1 november.



ODIN'59 uit Heemskerk staat 11e in de 3e divisie, met 8 punten uit 5 duels. In de vorige ronde van de beker schakelde het team van trainer Richard Plug FC Lisse uit. ODIN'59 won met 1-0.



FC Emmen stootte in de vorige ronde, afgelopen donderdag was dat, OFC uit de beker. In Oostzaan won Emmen met 3-1 door twee goals van Glenn Bijl en één van Reuven Niemeijer.



De complete loting volgt hieronder:

Kozakken Boys - Almere City FC

Heracles - Vitesse

Willem II - Spakenburg

NEC - Fortuna Sittard

FC Utrecht - ASWH

Ajax - Go Ahead Eagles

FC Twente - Noordwijk

FC Emmen - ODIN’59

Feyenoord - ADO Den Haag

Cambuur - HFC

De Graafschap - PEC Zwolle

AFC - TOP Oss

sv Urk - Roda JC

AZ - VVV

Groene Ster - sc Heerenveen

PSV - RKC