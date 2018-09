Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Oude DJ's' uit Oosterhesselen gaan nog één keer uit hun bol Discotheek 1313 houdt nog één keer een reünie (foto Andries Ophof)

Ze zijn inmiddels rond de zestig en een beetje grijzer. Maar dit weekend schitteren ze nog één keer met hun disco 1313 in De Waog in Oosterhesselen.

Geschreven door Andries Ophof

Johannes Hidding, Henk Jalving en Harrie Havinga begonnen in de jaren zeventig met hun discotheek, toen ze zo'n vijftien jaar oud waren. Gewoon omdat ze het leuk vonden volgens Henk. "We hebben allemaal gemeen dat we wat met techniek hebben. We hebben ook alles zelf gebouwd. De versterkers, boxen en licht. Het draaien dat kwam er een beetje bij."



Bekend in de hele regio

Ze werden gevraagd op schoolfeesten, bij de plattelandsvrouwen en in de kroeg in Oosterhesselen. Zalen vol vermaakten ze, zo herinnert Johannes zich. "We kwamen bijvoorbeeld in Welgelegen, het jeugdgebouw in Zweeloo, Bellevue in Assen en in Emmen."



Ooit werden ze in Zwolle tijdens een feest in een opblaasbare sporthal door de politie gesommeerd om te stoppen. "Omdat ze in het centrum woordelijk konden horen wat we zeiden. Zo hard stonden de boxen. Dat was op zich ook leuk."



Alcohol zorgt voor tik op plaat

De platen hebben ze nog wel, maar versleten zijn ze deels wel volgens Harrie. "Menig plaat zit vol met alcohol en dat geeft zo'n kraakgeluid." Maar al die platen komen van zolder om te worden gedraaid tijdens een reünie in De Waog in Oosterhesselen dit weekend.



De oude apparatuur is bewaard gebleven. Net als de zelfgemaakte tafel en lichtset. Alles is weer opgebouwd voor de reünie. Het is de laatste keer volgens de drie. Maar of dat werkelijk ook zo is? Dat zal moeten blijken, want ze vinden het nog steeds leuk om te doen.



Dire Straits

En als ergens in de nacht de reünie is afgelopen, dan draaien ze als allerlaatste plaat het nummer Local Hero van The Dire Straits. Net als in de jaren dat ze op pad gingen met hun discotheek.