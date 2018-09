Deen wint Gouden Helm, bestuur zoek opvolgers

SPEEDWAY - Jacob Bukhave heeft Gouden Helm gewonnen. In Veenoord was de Deen te sterk voor de Duitser Max Dilger, die tweede werd. Henry van der Steen werd derde.

Dilger had de meeste punten na de zestien heats, maar sleutelde voor de finale nog aan zijn motor en koos de verkeerde startplek. Burkhave nam gedecideerd de leiding om deze niet meer af te staan. Van der Steen, die vrijdagavond nog het ONK in Veenoord wist te winnen, moest genoegen nemen met de bronzen helm.Het bestuur van de stichting Speedway Veenoord, heeft te kennen gegeven om in 2020 te stoppen. Voorzitter Jeroen van der Veen legt uit: "We willen na tien jaar het stokje overdragen. We hopen dat onze opvolgers uit Veenoord of Nieuw-Amsterdam komen. Wij wonen hier niet en het lijkt me goed dat mensen uit de buurt het overnemen."Er hebben zich nog geen mensen bij Van der Veen gemeld. "Onze opvolgers moeten een beetje feeling hebben met organiseren en een link met de sport. Dat zijn de twee ingrediënten die je nodig hebt.