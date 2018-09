Deel dit artikel:













Luister hier naar Heracles - FC Emmen Luister nu live naar Heracles - FC Emmen

VOETBAL - Klimt FC Emmen, in ieder geval tot kwart over vier vanmiddag, naar de 7e plaats in de eredivisie? Dat is de komende twee uur de grote vraag in een extra Radio Drenthe Sport die volledig in het teken staat van Heracles - FC Emmen.





Klik hieronder voor het live-wedstrijdverslag vanuit Almelo.



Het duel, tussen de nummer 4 en 11 in de eredivisie in het Polman Stadion, begint om 12.15 uur. René Posthuma en Niels Dijkhuizen doen live verslag. Het duel is ook live te volgen via de liveblog.Klik hieronder voor het live-wedstrijdverslag vanuit Almelo.