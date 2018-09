Deel dit artikel:













Heracles - FC Emmen om 12.00 uur live op Radio Drenthe Niels Dijkhuizen en René Posthuma zijn de verslaggevers vanmiddag in Almelo

VOETBAL - FC Emmen speelt al vroeg in de middag tegen Heracles Almelo de zevende wedstrijd van het seizoen. Het duel in het Polman Stadion begint om 12.15 uur. Vanzelfsprekend doet Radio Drenthe Sport weer live verslag van dit duel.

De uitzending, met verslaggevers Niels Dijkhuizen en René Posthuma, begint een kwartier voor de wedstrijd, dus direct na het nieuws van 12.00 uur.



Nummer 4 tegen 11

Heracles - FC Emmen is het duel tussen de nummers 4 en 11 van de eredivisie. De thuisclub is misschien wel dé grote verrassing van het seizoen. Met 13 punten uit 6 duels (waarvan 9 punten in de drie thuisduels) heeft de ploeg van trainer Frank Wormuth evenveel verliespunten als Ajax en PSV. Een groot aandeel in de goede prestaties tot nu toe heeft Kristoffer Peterson, die met 7 goals niet alleen clubtopscorer maar ook topschutter in de eredivisie is.



FC Emmen vermoedelijk met Jansen en Bannink

FC Emmen-trainer Dick Lukkien ruimt hoogstwaarschijnlijk weer een basisplek in voor aanvoerder Anco Jansen, die de afgelopen drie duels niet honderd procent was. Ook Alexander Bannink begint vermoedelijk in de basis. Nicklas Pedersen start niet en datzelfde geldt voor Michael Chacon.



Vermoedelijke opstelling

Scherpen; Klok, Veendorp, Bakker, Cavlan; Bijl, Ben Moussa; Bannink, Niemeijer; Jansen en Slagveer