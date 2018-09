Deel dit artikel:













E&O speelt gelijk tegen Volendammers Remise voor E&O (archieffoto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - De mannen van E&O wachten na drie wedstrijden nog op hun eerste competitiezege van het seizoen. De uitwedstrijd tegen promovendus Volendam 2 eindigde in 33-33.

Voor E&O is het de tweede remise van deze eredivisiejaargang. De ploeg van trainer Freek Gielen was het seizoen begonnen met een puntendeling tegen het tweede team van Aalsmeer (26-26). Vorige week gingen de Emmenaren onderuit in de thuiswedstrijd kampioenskandidaat Hellas (20-27).



Dames E&O verliezen

De dames van E&O wisten de overwinning op Hercules geen passend vervolg te geven. De uitwedstrijd tegen Volendam ging met 33-22 verloren. Een week geleden won het E&O van trainer Henk Smeenge na 504 dagen weer eens. Tegen Hercules eindigde het in 23-22.