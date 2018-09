Kijk hier live: Geopark Hondsrug Classic

MOUNTAINBIKE - Het gebied rondom recreatieplas 't Nije Hemelriek bij Gasselte is vandaag het terrein van de mountainbikers die meedoen aan de Geopark Hondsrug Classic.

Vandaag is voor het eerst de Nederlandse titel mountainbike aan de wedstrijd verbonden.Regerend kampioen Lars Boom komt z'n titel op de marathon verdedigen. De wedstrijdrijders worden om 11.00 uur weggeschoten voor een koers over 100 kilometer, de recreanten beginnen tien minuten later.