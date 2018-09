De vijfde klasse F: Spectaculaire inhaalrace VEV in Linde

VOETBAL - Bij 1-0 voor thuisclub DOS'63 en een gemiste strafschop voor VEV ging het zitmeubilair bij de gasten uit Klazienaveen-Noord aan diggelen. De klank van de stuiterende campingstoel inspireerde VEV. De gasten uit Zuidoost-Drenthe wonnen na een knappe inhaalrace met 1-4 in de door Onze Club geadopteerde vijfde klasse F.

In Linde debuteerde DOS'63 op zaterdag. De formatie van Lambertus Nijenmanting, bezig aan zijn vierde jaar in dienst bij de ploeg in het zwart en wit, maakte de eerste goal van het treffen. Spits Papito Tuitt reageerde attent op een afvallende bal en liet VEV-doelman Jeroen Mulder kansloos.In het vervolg van de eerste helft waren de betere kansen voor de gasten uit Klazienaveen-Noord. De groen-witten hebben in de zomer spelers bij elkaar geraapt en zo weer een prestatie-elftal op de been gekregen. Bij de nieuwe mannen van oefenmeester Anne Christ mistte voor rust de welbekende eindpass.Na de gemiste strafschop in de tweede helft, waarbij de keeper van DOS'63 Nico Both een hoofdrol vertolkte, ging bij VEV de knop om. Met een zuiver afstandsschot bracht Sander Kampman beide teams op gelijke hoogte. Robin van Deursen was verantwoordelijk voor de 1-2, waarna de rust in de dug-out van de gasten eindelijk terugkeerde.Met twee goals verzorgde VEV-aanvaller Stefan Ottens het toetje. DOS'63 droop af. Met een brede grijns verliet Christ de mat in Linde. Na twee duels heeft VEV zich gemeld op het podium.