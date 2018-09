Deel dit artikel:













Melkwagen op de kop; bestuurder gewond Melkwagen op de kop bij Balkbrug (foto: Van Oost Media) Melkwagen op de kop bij Balkbrug (foto: Van Oost Media)

Een tankwagen met melk is op de kop in een sloot beland op de toerit naar de N48 bij Balkbrug, vlak over de grens met Drenthe.

De bestuurder is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.



Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. De oprit is afgesloten voor het verkeer.