Drenthe gaat voor EK Wielrennen 2019

WIELRENNEN - Drenthe is gevraagd om het EK Wielrennen in 2019 te organiseren. Het verzoek komt van de Union Européenne de Cyclisme (UEC), de overkoepelende wielerorganisatie van Europa. Dat meldt NOS-verslaggever Herbert Dijkstra uit Vries.

Een delegatie uit Drenthe, bestaande uit Dick Heuvelman en Albert Kerstholt, is op dit moment op bezoek bij het WK Wielrennen in Innsbruck.Drenthe komt in beeld, omdat de Franse stad Annency de organisatie van het EK terug heeft gegeven. De stad kon het kampioenschap alleen in oktober organiseren, terwijl het in augustus moet worden gehouden.De kosten bedragen ongeveer een miljoen euro. De nieuwe fietsroute op de VAM-berg in Wijster zal een belangrijke rol spelen in het parcours.Eerder was Noord-Nederland in de race om het WK wielrennen in 2020 te organiseren. Dat liep spaak nadat de provincie Groningen afhaakte als geldschieter.