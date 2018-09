Zwak begin nekt FC Emmen in Almelo

VOETBAL - FC Emmen leed in Almelo de vierde nederlaag van het seizoen. Heracles, de verrassende subtopper in de eredivisie, won met 2-1. Emmen herstelde zich prima in het Polman Stadion na een dramatische start en een vroege 2-0 achterstand, maar kreeg de gelijkmaker niet tussen de palen.

FC Emmen staat door de nederlaag in ieder geval tot kwart over vier op de 12e plaats met 7 punten uit 7 duels.FC Emmen startte werkelijk dramatisch in het Polman Stadion, al moet gezegd worden dat de thuisclub furieus begon. Al na zeven minuten stond het 2-0 door treffers van Kuwas en topscorer Peterson. FC Emmen had het moeilijk met de druk van de thuisclub en maakte veel te veel fouten in de opbouw. Bovendien greep niemand in bij de Almelose treffers.Het herstel kwam maar niet in de eerste helft, totdat Reuven Niemeijer hard in botsing kwam met Heracles-doelman Blaswich. De huurling van Heracles moest per brancard het veld verlaten. De trieste aftocht betekende gek genoeg de wederopstanding van de Drentse club. Met Jafar Arias in de punt van de aanval (hij kwam voor Niemeijer) kwam er schwung en geloof in het spel van Emmen.Kansen kwamen er ook. Arias was de eerste die had moeten scoren, maar hij schoot op ideale hoogte van de doelman die redde. Kort voor rust was Glenn Bijl ook nog dichtbij succes met een afstandschot.In de tweede helft ging Emmen door met waar in de eerste helft mee was geëindigd. Druk zetten op Heracles, dat het tij niet meer kon keren. De gelijkmaker hing in de lucht, maar de schoten van Veendorp, Cavlan en Bijl gingen niet tussen de palen.Een kwartier voor tijd was het dan wel raak. De beste man aan Emmen-zijde, Anco Jansen, werd gevloerd in de zestien en nam zelf de verantwoordelijkheid bij de penalty. De captain schoot feilloos binnen.Emmen ging op zoek naar de gelijkmaker en kreeg via opnieuw Arias een hele grote kans, maar weer schoot de spits recht op Blaswich. Met Tim Siekman als stormram ging Emmen de laatste minuten in en de gelegenheidsspits was koppend nog dichtbij succes. Maar de 2-2 viel niet. Daarmee kreeg Emmen misschien te weinig, maar als je zo begint als vandaag dwing je het succes ook niet af.