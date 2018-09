Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Showdown-leider Leon Haslam wint eerste race British Superbikes in Assen Leon Haslam heeft de eerste wedstrijd in de British Superbikes in Assen gewonnen (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

MOTORSPORT - Leon Haslam heeft de eerste wedstrijd van de British Superbikes op zijn naam geschreven. De Kawasaki-coureur wist zijn merkgenoot Jake Dixon en Tarran Mackenzie achter zich te houden.

De races voor de British Superbikes op het TT Circuit Assen zijn de enige buiten het Verenigd Koninkrijk. Assen is daarnaast de tweede wedstrijd van de zogenoemde Showdown-titelstrijd, waarin de zes beste coureurs van dit seizoen strijden voor het kampioenschap.



Haslam aan de leiding

De Brit Leon Haslam kwam na het eerste Showdown-weekend op het Engelse circuit van Oulton Park als leider in die titelstrijd naar Assen, ondanks dat Jake Dixon de vorige twee manches wist te winnen.



Dixon had zich daarnaast al snelste weten te kwalificeren en mocht vanaf pole vertrekken, terwijl Haslam de derde plaats op de grid voor zich opeiste. Bij de start was het echter Yamaha-coureur Tarran Mackenzie die vanaf de tweede startplaats de leiding overnam. Wat volgde was een spannende strijd tussen vier coureurs, want ook Peter Hickman voegde zich bij de leiders. Hickman verremde zich echter in de langzame Strubbenbocht en schakelde zichzelf uit. Nadat Mackenzie te maken kreeg met bandenproblemen vochten Haslam en Dixon de strijd uit voor de overwinning.



Dixon gaat tot het uiterste

De beslissing viel in de laatste bocht. Haslam ging de streep als leider tegemoet, en ondanks een late rem-actie van Dixon kon de winnaar van twee weken geleden niet voorbij komen. Haslam nam de overwinning voor zijn rekening en vergrootte daarmee zijn voorsprong tot 36 punten ten opzichte van Dixon. Mackenzie kwam ondanks zijn versleten banden als derde over de meet.