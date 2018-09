Deel dit artikel:













Auto vliegt in brand in Rhee De brand ontstond onder de motorkap (Foto: Persbureau Meter)

Aan de Asserstraat in het buurtschap Rhee is vanmiddag een auto in brand gevlogen. Er is niemand gewond geraakt.

Ondanks dat de brandweer het vuur kon blussen, is de auto verloren gegaan. De brand ontstond waarschijnlijk door kortsluiting onder de motorkap.