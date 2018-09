Deel dit artikel:













Kamperen op je auto steeds populairder Kamperen doe je op dak van je auto (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe) Hoog slapen scheelt kou (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe) Je moet wel klimmen als je op je auto slaapt (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

Wij Nederlanders zijn wel van het kamperen. Lekker knus bij elkaar. En als het een beetje avontuurlijk kan, dan is het nog beter. Bijvoorbeeld op het dak van je auto. In Schipborg is dit weekend het eerste daktentenfestival.

Geschreven door Andries Ophof

De tenten zitten vast op een dakdrager op de auto. En dat kan op bijna elke wagen gemonteerd worden. Van een Mini en een Fiat Panda tot een Landrover. De daktenten worden al jaren gebruikt in landen in Afrika. In Europa zie je ze in Scandinavië veel, puur omdat je in landen als Noorwegen en Zweden in de natuur mag kamperen.



Je moet van kamperen houden

De daktent verdient volgens Ivar van der Leij van het festival meer aandacht. Tijdens de eerste editie op een camping in Schipborg zijn er 51 deelnemers. "Een daktent heeft veel voordelen ten opzichte van een gewone tent, maar het is niet voor iedereen weggelegd. Je moet wel een echte kampeerder zijn."



De voordelen zien de deelnemers wel. Eén van hen reed vanuit Duitsland uren in zijn aangepaste Trabant naar Drenthe om aanwezig te kunnen zijn. "Je komt ergens, je klapt de boel uit en binnen twintig minuten kan je koken. Je hebt altijd een lekker matrasje waar je op ligt."



Het wiebelt niet

Niet dat iedereen binnenkort met een daktent op de auto Europa door rijdt, maar Van der Leij ziet de populariteit ervan groeien. "Caravans en campers zijn ook populair, maar mensen zoeken meer avontuur. En meer mobiliteit."



Of er ook nadelen zijn? "Als je er 's nachts uit moet, dan moet je meer moeite doen om van de ladder af te komen." En of het wiebelt als je boven in je tent op de auto ligt? "Ik merk er niets van." Volgend jaar komt er waarschijnlijk een nieuwe editie van het Daktentenfestival.