Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zonnige laatste dag British Superbikes "Bijzonder dat wedstrijd in Assen wordt gehouden."(Foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

Ronkende motoren, bier en mooi weer. De laatste dag van de zevende editie British Superbikes op de TT-baan in Assen is alweer aangebroken en de bezoekers genieten van deze zonnige dag.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Britten, Nederlanders, maar ook Duitsers zijn speciaal naar Assen gekomen om de races te volgen. Voor veel Britten is het Assense circuit bekend terrein, anderen komen voor het eerst naar de TT-baan.



Relaxte sfeer

"Het is heel bijzonder en ongebruikelijk dat één wedstrijd in Assen wordt gehouden, in plaats van in het Verenigd Koninkrijk", vertelt David Stillwell uit Engeland. Samen met een groep vrienden komt hij genieten van het mooie weer, het bier en natuurlijk de races. "Het is heel anders hier", vertelt hij. "Het is heel relaxt. Je kunt naar de pits gaan en je kunt een gesprek aangaan met de motorrijders. Het weer is prachtig en het is gewoon een prachtig uitje voor ons.



"Ik ben hier nog nooit geweest", vertelt de Engelse Gary Monk. "Assen is één van de beste motorcircuits ter wereld. Tot nu toe is het geweldig. Het weer is goed, de races zijn leuk, het is goed georganiseerd!"



Hier en daar zie je een bezoeker om handtekeningen vragen aan de coureurs bij de pits. Op de Paddock wordt een drankje en hapje genuttigd voordat men naar de tribune loopt. "De hele sfeer is fijn", vertelt Evelien Koers. "Iedereen komt hier. Jong en oud. Dames en heren. Het is gezellig met een biertje erbij. Dat hoort erbij.



Oorbeschermers

De knetterende motoren klinken door over de hele baan. Kinderen hebben koptelefoons om hun oren te beschermen tegen het harde lawaai.



"Vooral als ze aan het optrekken zijn en bij de start is het wel vervelend als je geen oordoppen op hebt", vertelt de jonge Albert. Hij heeft zijn oren wel goed beschermd. Met zijn neus tegen het hek aan bekijkt hij hoe de motoren wegscheuren. Met een glimlach komt hij terug op wat hij eerder zei: "Het geluid is toch wel heel leuk."