SamenLoop voor Hoop Coevorden brengt al 80.000 euro op Er werd veel geld opgehaald voor kankeronderzoek (Foto: SamenLoop voor Hoop) Het kasteel van Coevorden werd verlicht voor de SamenLoop (Foto: Greetje Schouten/RTV Drenthe)

De teller van de SamenLoop voor Hoop Coevorden staat na vandaag op ruim 80.000 euro. De volwassenen haalden 78.223,75 euro op en de kinderen deden daar nog een 2704 euro bij.

SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs wandelestafette waarmee geld wordt opgehaald voor kankeronderzoek. Er worden tijdens de loop optredens gehouden en deelnemers verdienen geld met allerlei verschillende acties.



Aan de Samenloop van Coevorden deden zo'n duizend mensen mee. Michiel Snippe van de organisatie: "Dit is fantastisch en er komt ook nog steeds geld binnen. Dat kan nog een paar weken, want we laten de rekening nog even open staan."



Het geld wordt overgedragen aan KWF Kankerbestrijding. Die zorgt ervoor dat het op de juiste plek terecht komt.