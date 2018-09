Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Khan elfde bij finale WK Supersport 300 in Frankrijk Walid Khan werd elfde in Frankrijk

MOTORSPORT - Walid Khan uit Emmen is in de laatste race voor het WK Supersport 300 kampioenschap op het Franse Circuit van Magny-Cours als elfde gefinisht. De Drent kende

een moeilijk weekend met een zware crash op zaterdagmiddag.



Voor Khan begon het weekend relatief goed, want ondanks dat hij zich niet direct wist te

plaatsen voor de tweede kwalificatie, zette hij wel de snelste tijd in de eerste kwalificatie

neer. Hierdoor mocht hij alsnog met de twaalf snelste coureurs van het weekend strijden

voor de pole positie.



In de eerste ronde van die kwalificatie ging de Emmenaar echter hard onderuit. De Drent

gleed zo lang over het asfalt dat zijn leren pak volledig doorgesleten was. Door het krappe

tijdschema kon Khan geen tijd zetten, en was de twaalfde startplaats zijn deel.



In de race maakte Khan geen goede start. Met nog acht ronden te gaan was hij terug te

vinden op de zeventiende plaats. In de hectische slotfase werkte hij zich echter sterk naar

voren en uiteindelijk wist hij als elfde over de meet te komen.



In het kampioenschap heeft Khan beslag gelegd op de twaalfde plaats tijdens zijn

debuutseizoen in de klasse. Hij scoorde 47 punten uit acht wedstrijden.



De titel ging naar de Spaanse dame Ana Carrasco, en dat is voor het eerst dat een vrouw

een officiële wereldtitel in de wegrace pakt. De Nederlander Scott Deroue was lang in de

race voor de titel, maar technische problemen zorgden ervoor dat de Nijkerkervener

vroegtijdig uitviel.