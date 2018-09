Deel dit artikel:













Dion Otten wint en sluit seizoen in stijl af Otten won in Hockenheim (Foto: Van der Tuuk Fotografie)

MOTORSPORT - Motorcoureur Dion Otten heeft de prijs van de Hockenheimring van de IDM-Supersport300-klasse gewonnen. De Assenaar kwam in zijn beide manches als eerste over de streep.

Door zijn overwinning in Hockenheim is Otten als tweede geëindigd in het IDM-Supersport300-eindklassement en als eerste in het ONK-Supersport300-eindklassement.



Duitser Toni Erhard eindigde als eerste in het eindklassement van het IDM. Concurrent Victor Steeman verkoos deelname aan het WK Superbikes in de Supersport3000-klasse boven de races in Hockenheim.