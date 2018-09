Itass DTK'70 verliest ook laatste wedstrijd in Europa

Deel dit artikel:













TAFELTENNIS - De tafeltennissers van Itass DTK'70 uit Klazienaveen hebben ook de laatste groepswedstrijd in de ETTU Cup verloren. Het Franse Villeneuvois was met 3-0 te sterk.

Zaterdag was het Europese avontuur al voorbij voor DTK'70, oftewel De Treffers, nadat de eerste twee groepswedstrijden werden verloren. Het Turkse Sarkuysan Spor Kulübü (2-3) en het Portugese Juncal (1-3) waren te sterk voor de tafeltennissers uit Klazienaveen. Daardoor was de tweede ronde onbereikbaar geworden.



Kansloos

Hendrikus Velzing, voorzitter van de topsportcommissie van DTK'70, zag dat de gasten uit Klazienaveen ook in de laatste wedstrijd niets in de melk had te brokkelen. "Het was een kansloze wedstrijd. We hbben slechts één game gepakt. Je merkt dat het niveauverschil enorm is."



Geen concurrentie

Velzing zag in Frankrijk dat de tafeltennissers van De Treffers er in Europa niet aan te pas kwamen. "We worden in Nederland te weinig uitgedaagd. Daardoor gaat het niveau onvoldoende omhoog, waardoor het verschil met de Europese ploegen te groot blijft. Onze spelers worden nu niet beter."



De Treffers zou zondag ook in actie komen tegen Divapan SC uit Turkije, maar die besloot zich heeft zich na drie nederlagen terug te trekken. De ETTU Cup is na de Champions League de belangrijkste Europese clubcompetitie.