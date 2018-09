Deel dit artikel:













Dubbele zege voor Haslam na adembenemende tweede race Leon Haslam wint in Assen (foto: Racesport.nl/Jan Timmerman)

MOTORSPORT - De Brit Leon Haslam heeft ook de tweede wedstrijd van de British Superbikes in Assen gewonnen. Hij deed dat in een adembenemende wedstrijd voor zowel publiek als coureurs.

De tweede race ging over 18 ronden en dit keer mocht Peter Hickman vanaf pole-positie

vertrekken. Hij nam na de start eveneens de leiding over en zette zijn concurrenten direct op

achterstand.



Zware crashes

Bij de eerste doorkomst ging het echter goed mis voor Honda-coureur Dan Linfoot, die op

dat moment de zesde plaats in handen had. Linfoot raakte het achterwiel van Josh Brookes

en kwam ten val. Achterop rijdende coureurs konden hem niet meer ontwijken en Linfoot

werd hard geraakt op zijn bovenbeen. Terwijl zijn motor over het asfalt gleed werd die ook

nog geraakt door Tommy Bridewell, die eveneens ten val kwam. De Honda vatte daarbij

vlam en eindigde in een grote vuurbol.



De race werd onderbroken met een safety car, wat in de wegracesport een unicum is. Bij de

herstart ging het opnieuw mis. Dit keer voor Yamaha-coureur Tarran Mackenzie, die in de

eerste race nog als derde wist te finishen. Mackenzie werd van zijn machine afgeworpen en

kwam midden op de baan terecht. Daar wist wonderbaarlijk iedereen hem te ontwijken, maar

bij Dean Harrison ging het nog bijna mis. Mackenzie trok zijn been net op tijd naast zijn

lichaam en werd daardoor op een haar na gemist.



Titelstrijd

Ondertussen had Hickman zijn leidende positie vast weten te houden, maar titelkandidaat

Jake Dixon drong aan. Hij kon profiteren van de mindere start van Haslam om zo punten in

te lopen voor het kampioenschap. Zijn Kawasaki hield er echter halverwege de race mee op,

waardoor een goede klassering in rook opging.



In de slotfase streden Hickman, Brookes en Haslam nog voor de overwinning, en uiteindelijk

bleek Haslam opnieuw de beste papieren te hebben. Hij hield Brookes en Hickman achter

zich. In het kampioenschap heeft Haslam nu 61 punten voorsprong op Dixon met nog 75

punten te verdelen.



Volgend jaar staat het British Superbike kampioenschap opnieuw op de kalender van het TT

Circuit. Dan wordt de race gehouden op 22 september. Bij de editie van dit jaar wisten

25.000 bezoekers over drie dagen het circuit te vinden.