Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Speel-o-theek de Boemerang uit Meppel beste van het land De Boemerang is Speelotheek van het Jaar 2018 (Foto: Speel-o-theek De Boemerang)

Speel-o-theek De Boemerang uit Meppel is door de Vereniging Speelotheken Nederland (VSN) gekozen tot Speelotheek van het Jaar 2018. De Boemerang zet zich volgens de VSN het beste in om veel verschillende doelgroepen aan het spelen te krijgen.

De Meppelse speelotheek werd geroemd om het feit dat er niet alleen speelgoed voor kinderen, maar ook speciaal voor ouderen, mensen met een beperking en vluchtelingen aangeboden wordt.



'Spelen is voor iedereen'

De jury van de verkiezing was erg positief over het aanbod van de Meppelse speelotheek. "De jury is onder indruk van de brede inzet van het spelmateriaal. Deze speel-o-theek laat zien dat spelen voor iedereen is!", zegt de jury in haar oordeel.



Een speelotheek is vergelijkbaar met een bibliotheek, met als verschil dat je er speelgoed kunt lenen in plaats van boeken. De Boemerang won, behalve de eer, een spellenpakket.