'Boeren-Clasico' tussen Wijster en Pesse pas na rust beslist

VOETBAL - Sportpark De Meer in Wijster was het decor voor een heuse derby die de eervolle titel Boeren Clasico mocht dragen. In 4E pakten zowel Wijster als buren Pesse de drie punten bij de start van de competitie vorige week. Waar Wijster met 0-2 won op bezoek bij Schoonebeek rolde Pesse DSC'65 op met 4-0. Matchwinner daar werd Remmert Verbrugge met 2 goals.

De uitzending van Onze Club met vier derby's en de rubriek 'de 5e klasse F'

Op een prima bespeelbaar veld bakten beide ploegen er in de eerste helft bar weinig van. Waar Wijster het voetbal leek te zijn verleerd wisten de gasten het behoorlijke veldoverwicht niet uit te drukken in grootse kansen. De eerste en ook enige kans voor rust was voor Arjan Kleine namens Pesse. Een prima genomen vrije bal verdween laag en strak richting de benedenhoek maar vond de vingertoppen van Nick Woering op zijn weg naar de 0-1. Zo bleef het bij rust 0-0 ondanks dat Pesse wellicht iets meer verdiende aan de hand van onder andere Remmert Verbrugge en Arjan Kleine.Na rust hoefden we niet lang te wachten op enige spanning. Al na 5 minuten moest scheidsrechter Van Driel twee mensen met rood van het veld sturen. Jorn de Vries namens Pesse en Marc Priet namens Wijster vlogen elkaar binnen het strafschopgebied aan waarna ze mochten vertrekken. Nog geen vier minuten later wisten de gasten hier van te profiteren. Geen verrassing dat Remmelt Verbrugge de openingstreffer op zijn naam zette met een harde knal. Vorige week was hij al matchwinner met twee goals en ook vandaag was hij een van de weinigen die af en toe gevaarlijk kon worden.In het laatste kwartier wisten de gasten nog uit te lopen naar een 0-3 overwinning. Nadat Jasper van Slooten een kwartier voor tijd de tweede binnen prikte was het Dennis Moes die tien minuten voor tijd de laatste maakte. Met deze uitslag toonde Pesse nog genade in een burenruzie die, op het opstootje vlak na rust na, nooit een gevecht is geweest.