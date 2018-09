Dick Lukkien: Als pupillenploeg aan duel begonnen

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien kreeg na afloop van het duel van vriend en vijand complimenten over het spel van zijn elftal in het laatste uur. De trainer nam die complimenten glimlachend in ontvangst, maar kon er weinig mee. "Mooi hoor, maar we staan gewoon met lege handen", aldus de oefenmeester.

Ik vind niet dat je dat een individu aan kunt rekenen, maar het hele team. Dat is normaal onze kracht, maar vandaag in de beginfase onze zwakte. Dick Lukkien na belabberde beginfase

Het was in het begin gewoon de mannen tegen de jongetjes. Daarna hebben we wel karakter getoond, maar dit mag ons niet gebeuren. Anco Jansen

Ik had mezelf onsterfelijk kunnen maken. Jafar Arias, de invaller die twee grote kansen kreeg maar niet scoorde

Zwak begin nekt FC Emmen in Almelo

Lukkien was helder over de beginfase en vond dat de extreem snelle 2-0 voorsprong voor de thuisclub vooral te wijten was aan het optreden van zijn eigen team. "We zijn schrijnend aan de wedstrijd begonnen, als een pupillenploeg. We speelden in een tempo wat Heracles uitstekend paste en we verdedigden dramatisch."Volgens de oefenmeester was er geen uitzondering in de openingsfase. "Ik vind niet dat je een individu dit moet aanrekenen, maar het hele team. Het team is ook onze kracht en dat was het vandaag niet. Bovendien zag ik in de eerste twintig minuten geen positieve uitzondering."Lukkien had een tweeledig gevoel over de uitslag, want op bais van de tweede helft had Emmen minimaal een punt kunnen pakken. "Dat heb ik ook tegen de spelersgroep gezegd, maar aan de andere kant verdienen we het misschien ook wel niet omdat we zo zwak aan het duel zijn begonnen.Aanvoerder Anco Jansen baalde na afloop als een stekker. "Ik heb geen verklaring voor ons zwakke begin, maar ik weet wel dat dit ons niet mag gebeuren. Het was in het begin de mannen tegen de jongetjes. Daarna hebben we wel karakter getoond, dat is dan nog positief."Jafar Arias had als invaller een gouden rol kunnen spelen voor FC Emmen, maar de aanvaller (die voor rust al kwam voor de geblesseerde Reuven Niemeijer) kreeg twee dotten van kansen niet tegen het net. "Ik had mezelf onsterfelijk kunnen maken vandaag", aldus Arias. "Ik had zeker die eerste kans gewoon moeten scoren. Voetballend gezien ben ik wel tevreden over mijn wedstrjid, maar ik besef dat ik ook word beoordeeld op doelpunten."