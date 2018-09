Deel dit artikel:













Top-tien klassering voor Endeveld en Remme in tweede zijspanrace Kees Endeveld met bakkenist Jeroen Remme eindigden als negende in de tweede race. (foto: RTV Drenthe/Barry de Vries)

MOTORSPORT - Het doel was een plaats bij de eerste tien en met een negende plaats in de tweede zijspanrace tijdens het British Superbike-weekend werd dat doel door Kees Endeveld uit Grolloo gerealiseerd. Met bakkenist Jeroen Remmé sloot hij daardoor een moeilijk weekend alsnog succesvol af.

Geschreven door Barry de Vries

Endeveld en Remme rijden sinds augustus met een nieuwe 600cc span en dat vergde het nodige aanpassingsvermogen. De keuze werd noodgedwongen gemaakt omdat het 1000cc span waar het duo voorheen mee uitkwam te veel problemen kende. Doordat het WK wordt verreden met 600cc motoren, viel ook de keuze op dit kampioenschap.



Stroeve start

In Assen reed het team dit weekend mee met de British Superbikes en niet bij het Duitse kampioenschap, zoals gebruikelijk. “Daar rijdt bijna iedereen met een 1000cc en daar kunnen wij niet tegenop. Hier rijden veel meer coureurs met een 600cc. Natuurlijk is dit ook mijn achtertuin, dus op Assen rijden is altijd mooi,” geeft Endeveld aan.



De Drents/Overijselse combinatie kwalificeerde zich als veertiende. Door technische problemen konden Endeveld en Remme niet meer dan zes ronden in trainingen rijden. Door een slechte start zat er ook in de eerste race niet meer in dan een veertiende positie.



Slipstream

In de tweede race was het geluk meer op de hand van de combinatie uit Grolloo. De wedstrijd werd al snel stilgelegd na een technisch probleem van de Britten Kershaw en Clark. Zei lieten een oliespoor op de baan achter, waardoor een tweede span ook uit de wedstrijd crashte.



Na de herstart namen Endeveld en Remme gelijk de tiende plaats in handen. Ze profiteerden van een paar uitvallers, maar konden door een nieuw persoonlijk ronderecord van 1.48.683 ook zelf de aansluiting in een groep van vier coureurs vinden. Uiteindelijk kwamen ze ook slechts drie seconden tekort voor de zesde plaats.



“We zijn heel tevreden over de tweede race. Ik wilde aanpikken bij de snellere coureurs voor me en dat lukte perfect. Daardoor kon ik in de slipstream deze snelle tijd zetten en aanklampen bij de groep voor me,” aldus de coureur uit Grolloo.