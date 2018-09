Koploper vv Hoogeveen haalt uit tegen Be Quick 1887

VOETBAL - VV Hoogeveen heeft in de Hoofdklasse A uitgehaald tegen Be Quick 1887. Op sportpark de Esserberg werd het maar liefst 1-6 voor de ploeg van trainer Nico Haak.

Ondanks de flinke zege vond Haak dat zijn ploeg niet eens heel goed speelde. "Wij kunnen veel beter. De wedstrijd was redelijk in evenwicht, maar Be Quick maakte enkele cruciale fouten. Daar profiteerden wij optimaal van."Hoogeveen ging rusten met een 0-4 voorsprong. Toch was Haak kritisch in de rust. "Qua spel kon het echt wel beter." Al na een paar minuten scoorde Be Quick. "Daarna hebben we de wedstrijd goed uitgespeeld. We zijn daarna geen moment meer in de problemen gekomen en hebben de score goed uitgebouwd."Door de overwinning blijft VV Hoogeveen koploper in de Hoofdklasse A. Na vijf gespeelde wedstrijden heeft de ploeg van trainer Nico Haak dertien punten.