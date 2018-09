Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Koppositie voor Dalen na doelpuntrijke zege bij Raptim Dalen aan de bal tegen Raptim (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

VOETBAL - Dalen is al vroeg dit seizoen uitstekend op schot in de derde klasse C. Na de 6-2 overwinning op SVV '04 werd ook Raptim in een doelpuntrijk duel geklopt. De burenruzie in Coevorden eindigde in 3-5.

Geschreven door Ger Hensen

Bekijk hier: De uitzending van Onze Club met vier derby's en de rubriek 'de 5e klasse F'



Vroege goals

Voor eigen publiek opende Raptim nog wel sterk. Laurens Meppelink kopte al in de tweede minuut raak uit een hoekschop. De spits van Raptim had de voorsprong een minuut later kunnen verdubbelen, maar deze keer ging zijn kopbal over.



Leiding

Dalen kwam snel terug in de wedstrijd. Aanvoerder Tijmen Venhorst schoot in de vierde minuut diagonaal de 1-1 binnen. Na een kwartier greep Dalen zelfs de leiding. Rob Vrielink kon simpel van dichtbij scoren na geklungel in de achterhoede van Raptim.



Lat

Dalen drukte door en sloeg halverwege de eerste helft een derde keer toe. Venhorst kreeg alle ruimte om keeper Kay de Groot te verschalken met een kopbal in de korte hoek. Raptim hing in de touwen en ontsnapte verschillende keren aan de 1-4. Peter Harkes trof onder meer de lat.



Gelukje

Vijf minuten voor de pauze viel de 1-4 alsnog. Jeffrey Snijder kreeg de bal met een gelukje voor zijn voeten en scoorde via een Raptim-verdediger. De buit leek binnen voor Dalen, maar de thuisclub beet op slag van rust van zich af. Raptim-captain Arnoud ter Bruggen knikte de 2-4 binnen.



Venhorst scoort derde keer

In een beduidend minder sprankelende tweede helft bleven de beste kansen voor Dalen. In de 57e minuut tilde Venhorst de score met zijn derde doelpunt van de middag naar 5-2. Hij had vanaf de kop van het strafschopgebied succes met een volley.



Ranglijst

De winst van Dalen kwam daarna niet meer in gevaar, al tekende Raptim-invaller Robert Mulder een kwartier voor tijd nog wel voor de 3-5. Door de nieuwe zege voert Dalen de ranglijst aan. Het puntloze Raptim staat twaalfde.



Meer amateurvoetbal:

- Boeren Clasico tussen Wijster en Pesse pas na rust beslist

- VV Hoogeveen haalt uit tegen Be Quick 1887 Voor eigen publiek opende Raptim nog wel sterk. Laurens Meppelink kopte al in de tweede minuut raak uit een hoekschop. De spits van Raptim had de voorsprong een minuut later kunnen verdubbelen, maar deze keer ging zijn kopbal over.Dalen kwam snel terug in de wedstrijd. Aanvoerder Tijmen Venhorst schoot in de vierde minuut diagonaal de 1-1 binnen. Na een kwartier greep Dalen zelfs de leiding. Rob Vrielink kon simpel van dichtbij scoren na geklungel in de achterhoede van Raptim.Dalen drukte door en sloeg halverwege de eerste helft een derde keer toe. Venhorst kreeg alle ruimte om keeper Kay de Groot te verschalken met een kopbal in de korte hoek. Raptim hing in de touwen en ontsnapte verschillende keren aan de 1-4. Peter Harkes trof onder meer de lat.Vijf minuten voor de pauze viel de 1-4 alsnog. Jeffrey Snijder kreeg de bal met een gelukje voor zijn voeten en scoorde via een Raptim-verdediger. De buit leek binnen voor Dalen, maar de thuisclub beet op slag van rust van zich af. Raptim-captain Arnoud ter Bruggen knikte de 2-4 binnen.In een beduidend minder sprankelende tweede helft bleven de beste kansen voor Dalen. In de 57e minuut tilde Venhorst de score met zijn derde doelpunt van de middag naar 5-2. Hij had vanaf de kop van het strafschopgebied succes met een volley.De winst van Dalen kwam daarna niet meer in gevaar, al tekende Raptim-invaller Robert Mulder een kwartier voor tijd nog wel voor de 3-5. Door de nieuwe zege voert Dalen de ranglijst aan. Het puntloze Raptim staat twaalfde.