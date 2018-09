Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Alcides op eigen veld onderuit tegen AWC Alcides gaat met 1-3 onderuit tegen AWC (Foto: RTV Drenthe/ Archief)

Meppel - Alcides heeft op eigen veld met 1-3 verloren van AWC. Een nederlaag die niet had gehoeven, want de tegengoals kon de ploeg op eigen conto schrijven en aan de andere kant kregen de Meppelers voldoende kansen.

De terechtheid van de nederlaag viel dus te betwisten, maar was uiteindelijk niet onverdiend. De teleurstelling en irritatie zal bij Alcides in het feit zitten dat het zomaar de andere kant op had kunnen vallen in de vorm van een driepunter.



Boy Visser

Het kon twee kanten op, dus, en zo startte het duel ook. Beide ploegen kregen een grote kans, maar scoorden niet. Na twintig minuten liet Alcides de felheid een beetje varen en nam AWC het initiatief. Pal voor rust leverde het een goal op, toen Boy Visser prachtig een vrije schop raak schoot na een overtreding van Dennis Blokzijl. Vlak ervoor had juist Alcides de voorsprong moeten pakken, na een goede actie van de sterk spelende Boye Keizer die aflegde op Dani Lohmann, maar die bereikte Jermain Wobbes slecht. De 0-1 was de ruststand.



Direct na rust leek de missie van Alcides een zeer lastige, toen AWC wel heel vrijuit door de defensie van de ploeg van Wilko Niemer sneed. Een uitbraak over links werd voorgebracht bij Visser, die zijn tweede binnentikte. Frank Fokke volleerde uit vrije positie in handen van AWC-keeper Jarik Veltmaat, Boye Keizer zag een kopbal onder de lat weggehaald worden en Fokke miste nog eens een kans. Aan de andere kant was het wel bingo. Peter Fokke vloerde Boy Visser, waarna Dennis Straten de penalty benutte. Direct hierna kopte Frank Fokke de 1-3 binnen uit een hoekschop van Bram Komduur, maar verder kwam Alcides niet.



Slechte week

Alcides heeft een slechte week achter de rug. Werd vorige week tegen Achilles 1894 de eerste nederlaag van het seizoen geleden. In de KNVB beker was donderdag AZ een maatje te groot. Zondagmiddag volgde tegen AWC de derde nederlaag op rij. In Meppel werd met 1-3 verloren.



Alcides verloor de wedstrijd rond de rust. Vlak voor rust kwamen de gasten op 0-1, vlak erna verdubbelde AWC de score. Nadat AWC uit een strafschop de 0-3 had gemaakt was het Frank Fokke die voor de Meppelers de eer redde en de 1-3 eindstand op het scorebord bracht. Na vijf wedstrijden staat Alcides in de middenmoot met 7 punten.