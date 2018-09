MSC geeft 0-2 voorsprong weg: 7-2 nederlaag

VOETBAL - MSC uit Meppel heeft een bizarre wedstrijd tegen RKHVV verloren. In Huissen won werd het 7-2. De Meppelaren gaven de wedstrijd volledig uit handen in de tweede helft. Na een comfortabele 0-2 ruststand, scoorde de thuisploeg maar liefst zeven keer. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt", aldus trainer Berry Zandink na afloop.

MSC domineerde de eerste helft en scoorde via Noah Schuurman en Jim Veldmaat. De twee spelers, die dit seizoen overkwamen van tweedeklasser Dedemsvaart, leken de Meppelaren naar veilige haven te schieten."Het liep in de eerste helft hartstikke lekker", zegt Zandink. "Ik probeerde in de rust de stemming al te temperen, omdat de sfeer redelijk uitgelaten was." Na een minuut in de tweede helft had RKHVV al de eerste treffer gescoord. Binnen een kwartier had de thuisploeg een 3-2 voorsprong genomen. "Elke aanval was een doelpunt", aldus Zandink. Nadat MSC een penalty werd ontnomen, knakte er iets bij MSC. "Ik ben nu negentien jaar hoofdtrainer, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik hoop dit trouwens ook nooit meer mee te maken", sprak de ontgoochelde oefenmeester.Door de nederlaag staat MSC op de vijftiende plek in de Hoofdklasse A. De Meppelaren hebben nog maar twee punten uit vijf wedstrijden. Slechts Be Quick 1887 doet het slechter. De Groningers hebben nog maar één schamel puntje.