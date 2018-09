Achilles 1894 en Purmersteijn komen niet tot scoren

Achilles 1894 heeft in de Hoofdklasse A met 0-0 gelijk gespeeld tegen Purmersteijn. Na negentig minuten voetbal, stond de brilstand nog steeds op het scorebord, en daar kon trainer Paul Weerman mee leven. "Als er een ploeg kon winnen, dan waren wij dat, maar deze uitslag is terecht."

Beide ploegen creëerden weinig op sportpark Marsdijk. Na een matige eerste helft, kroop Achilles in de tweede helft uit zijn schulp. De ploeg van Paul Weerman kreeg kansen, maar kon die niet omzetten naar doelpunten. "In het laatste kwartier kwam Purmersteijn weer met een paar kansen aanzetten. Het was een prima wedstrijd, maar verdiende niet echt een winnaar."Na vijf gespeelde wedstrijden staat Achilles 1894 derde in de Hoofdklasse A met tien punten. "Er kunnen nog een hoop dingen beter", aldus Weerman. "Zeker aan de bal is het allemaal nog matig. Als ik zie dat we dan toch in de top meedoen, dan kan ik alleen maar tevreden zijn."