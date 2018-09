Deel dit artikel:













Reuven Niemeijer met hersenschudding ontslagen uit ziekenhuis De trieste aftocht van Reuven Niemeijer in het duel tegen Heracles Almelo (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - Reuven Niemeijer is weer thuis. De onfortuinlijke middenvelder van FC Emmen die in het duel tegen Heracles per brancard werd afgevoerd is na verschillende onderzoeken ontslagen uit het ziekenhuis van Almelo. De eerste diagnose luidt dat Niemeijer een hersenschudding heeft opgelopen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Volgens trainer Dick Lukkien is er verder niets gebroken. "Maar weer weet ik op dit moment ook nog niet", laat de oefenmeester weten. "Ook niet hoelang Reuven uit de roulatie zal zijn." Toch zijn de eerste berichten redelijk positief, al zijn de schouderbanden ook flink opgerekt.



Hartverwarmend applaus

Niemeijer kwam in het duel tegen de club die hem aan Emmen verhuurd hard in botsing met doelman Janis Blaswich en bleef lang op het veld liggen. Hij was ook even het bewustzijn kwijt. Onder een hartverwarmend applaus werd de Hengeloër vervolgens van het veld gedragen.