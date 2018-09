Deel dit artikel:













Vier doelpuntrijke derby's en speciale aandacht voor DOS'63 in Onze Club Bekijk hier de uitzending van Onze Club

VOETBAL - Liefst 21 doelpunten in vier heerlijke Drentse derby's en die goals zijn allemaal te zien in Onze Club, hét amateurvoetbalprogramma van Nederland. Bij Raptim - Dalen vielen de meeste treffers. Van de acht treffers in Coevorden maakte Dalen er vijf.





Verder in Onze Club beelden van Fit Boys - BSVV en de boerenderby tussen Wijster en Pesse.



En vandaag natuurlijk weer een nieuwe aflevering in de rubriek 'vijfde klasse F'. Na ons bezoek aan Erica'86 vorige week is het nu de beurt aan DOS'63. De ploeg uit Linde ontving gistermiddag VEV uit Klazienaveen Noord.



