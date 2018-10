Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Agente voor rechtbank voor schieten op onschuldige scooterrijder De agente schoot per ongeluk op de verkeerde verdachte (Foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

De 41-jarige agente uit Emmen die op 8 april 2017 in Hoogkerk op een scooterrijder schoot, staat vandaag voor de rechtbank voor poging tot doodslag.

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de agente zich niet hield aan de geldende regels voor het gebruiken van een dienstwapen.



De politie was die avond op zoek naar iemand die verdacht werd van huislijk geweld. De verdachte zou vuurwapengevaarlijk zijn. Op de kruising van de Zuiderweg en Minervalaan in Hoogkerk reed iemand op een scooter voorbij die aan het signalement voldeed.



Verkeerde verdachte

De scooterrijder negeerde stoptekens en zou recht op de agente zijn afgereden. Hierop trok zij haar dienstwapen. Ze vuurde vier keer. De scooterrijder werd niet geraakt. Achteraf bleek de bestuurder niet de verdachte te zijn die door de politie werd gezocht.



De agente wordt bijgestaan door advocaat Hans Anker. Die liet weten dat hij verbaasd was over de beslissing van het OM. En hoe het OM de vervolging van de agente naar buiten bracht. Daarbij zou een verkeerd beeld zijn gegeven, zei de raadsman. De scooterrijder werd op dat moment verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder verboden wapenbezit.



De agente schoot, omdat de scooter recht op haar af kwam. Dat de bestuurder achteraf niet de gezochte persoon bleek te zijn had de agente, op basis van de gegevens die zij toen had, niet kunnen weten.