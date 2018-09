Deel dit artikel:













E&O niet langs tweede team Volendam E&O kwam in Volendam niet verder dan een gelijkspel (foto: archief)

HANDBAL - De heren van E&O wachten na drie duels in de eredivisie nog altijd op de eerste zege van het seizoen. De formatie van trainer/coach Freek Gielen kwam bij het tweede team van Volendam niet verder dan 33-33.

De ruststand in het palingdorp was nog 13-14 en ook in de slotfase stond E&O aan de goede kant van de score, maar ondanks een tijdstraf van de thuisclub wist de ploeg uit Emmen de zege niet binnen te hengelen.



Na drie duels staat E&O op 2 punten in de eredivisie. De drie koplopers, Hellas, Houten en DFS Arnhem, hebben de volle mep uit de eerste 3 potjes: zes punten.



Doelpuntenmakers E&O in Volendam: Molenbroek 7, Tubben 6, Freriks 4, Houwen 4, Wennink 3, Wielage 2, Vesters 2, Baas 2, Eising 2