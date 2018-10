GOMOS pakt eerste punt als eersteklasser, Emmen wint weer

VOETBAL - GOMOS schreef gistermiddag geschiedenis. De club uit Norg pakte het eerste punt als eersteklasser. Tegen Nieuw Buinen werd het op eigen veld 1-1.

Daarmee kreeg de thuisclub eigenlijk iets te weinig, alhoewel trainer Wim Bakering na afloop het punt koesterde aangezien Nieuw Buinen diep in de tweede helft op voorsprong was gekomen. Yordi Oost zorgde voor die openingstreffer. In de allerlaatste minuut kwam GOMOS nog op gelijke hoogte via Ivo Drenth.Voor de club uit Norg betekende het dus het eerste punt in de 1e klasse F, terwijl Nieuw Buinen na twee duels op 4 punten staat.vv Emmen is, net als FVC uit Coevorden, na twee duels nog zonder puntenverlies. De mannen van trainer Hendrik Oosting kwamen diep in de tweede helft knap terug van een 1-0 achterstand bij Noordster. Jan Jaap Wever en Patrick Eberhard waren de doelpuntenmakers.Anjo Willems bezorgde VKW (dat zondag de eerste wedstrijd van het seizoen speelde) een punt in Friesland, waar de thuisclub al heel vroeg op een 1-0 voorsprong kwam. VKW had zeker na de gelijkmaker kansen op de zege, maar liet grote kansen onbenut in een verder gelijkopgaand duel.SVBO is van de nul af in de eerste klasse F. Het elftal van trainer Marc Hegeman greep zaterdagavond na een 1-2 achterstand de volle buit tegen SWZ Sneek: 3-2. Matchwinner werd Robin Heijne (die overigens twee keer scoorde).