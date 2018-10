Zoek het uit! - Kerkvlekken of Hitlerring?

Wie in de buurt van Havelte woont en graag gaat zwemmen, is er vast al eens geweest: het buitenzwembad De Kerkvlekken. En bij Peest meer nattigheid, daar ligt een waterplas die de Hitlerring wordt genoemd.

Maar waarom heet dat zwembad bij Havelte De Kerkvlekken? Wat betekent die naam eigenlijk? En waar komt die Hitlerring bij Peest vandaag? Deze vragen werden de afgelopen maanden ingestuurd naar Zoek het uit! . Er is weer een nieuwe maand aangebroken, dus nodigen we je uit om te stemmen op de vraag waar jij het antwoord op wil weten!Een zwembad met twee grote baden, een kleuterbad, twee glijbanen en twee springplanken. Jong en oud kan zich vermaken bij De Kerkvlekken in Havelte. Maar waar komt die naam eigenlijk vandaan?Bij Peest ligt een waterbekken, een soort van plas, in een wat vreemde vorm. De Hitlerring wordt het in de volksmond ook wel genoemd. Maar waarom eigenlijk? En waar komt die rare vorm vandaan?Deze maand mag jij weer kiezen op welke vraag wij het antwoord gaan zoeken. Breng je stem uit!In september kon je kiezen tussen vragen over de kerktoren van Oosterhesselen en de zendmast bij Hoogersmilde. De vraag 'Waarom staat in Oosterhesselen de kerktoren los van de kerk?' haalde de meeste stemmen binnen, namelijk 914. De vraag 'Het stalen deel van de zendmast Smilde rust middels een stalen bal op het betondeel. Waarom stort dit niet in?' kon rekenen op 760 stemmen. In totaal brachten 1.674 mensen hun stem uit.We gaan dus aan de slag met de vraag: 'Waarom staat in Oosterhesselen de kerktoren los van de kerk?'. Heb jij een tip die kan helpen bij het vinden van een antwoord op deze vraag? Laat het ons weten! Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.